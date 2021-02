Extra woningen sneller gebouwd met bijdrage van overheid

Met extra geld van het kabinet kunnen nog eens bijna 45.000 nieuwe woningen versneld worden gebouwd, meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het gaat om dertig projecten verspreid over het land, die zijn goedgekeurd door een speciale commissie. Het kost 266 miljoen euro wat komt uit een potje van 1 miljard euro dat het kabinet in 2019 had gereserveerd voor de zogeheten Woningbouwimpuls.