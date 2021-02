Wrakingsverzoek in zaak avondklok afgewezen, zaak hervat

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van het gerechtshof in Den Haag in de zaak rond het opheffen van de avondklok afgewezen. De zitting is daarom dinsdagavond kort na 19.00 uur hervat. De landsadvocaat had meerdere keren tot haast gemaand, omdat de overheid graag ziet dat de rechter oordeelt dat de avondklok vanaf 21.00 uur weer van kracht is.