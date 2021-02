Honderden arrestaties in Turkije vanwege banden met PKK

Na de dood van dertien ontvoerde landgenoten in Noord-Irak zijn in Turkije meer dan 700 mensen gearresteerd in veertig provincies. De arrestanten worden ervan beschuldigd banden te hebben met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. Onder hen bevinden zich ook provinciale en districtleiders van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP.