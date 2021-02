„Einde ontslaggolf bij banken nog niet in zicht”

In één week tijd is bij Nederlandse banken het verlies van 5500 banen aangekondigd. Dit keer waren het Rabobank en de Volksbank die bekendmaakten een groot deel van de arbeidsplaatsen te schrappen, nadat ABN AMRO en ING in het najaar van 2020 al hadden aangekondigd dat er honderden banen verloren zouden gaan. Vakbonden vrezen dat ook na de coronacrisis banken blijven snijden in hun personeelsbestand.