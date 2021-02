Kamer zet enquêtewapen, na pauze van vijf jaar, weer volop in

Parlementaire enquêtes zijn aan het Binnenhof weer helemaal in. Deze week startte er één naar de gaswinning in Groningen. Ook besloot de Kamer donderdag een enquête te houden naar misstanden bij de kinderopvangtoeslagen. Binnen afzienbare tijd komt er mogelijk nog een derde, namelijk naar het coronabeleid van dit kabinet. Vier vragen en antwoorden over het zwaarste wapen van de Kamer.