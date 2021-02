Celstraf geëist voor niet tijdig inschakelen hulp voor echtgenote

Het Openbaar Ministerie heeft 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 186 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, geëist tegen een 41-jarige man vanwege het in hulpeloze toestand achterlaten van zijn echtgenote. De vrouw is daardoor overleden. Volgens het OM heeft hij zijn vrouw in oktober 2019 in hun huis in Winkel urenlang op de koude vloer laten liggen. Ze was onder invloed van alcohol en medicijnen thuis op de grond gevallen.