Koning Willem-Alexander bedankt RIVM voor ‘gigantische inzet’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven bezocht. Hij dankte iedereen die betrokken is bij het RIVM voor hun „gigantische inzet” onder vaak moeilijke omstandigheden. Dankzij het vaccin is er „licht aan het einde van de tunnel”, aldus de koning, maar de RIVM’ers moeten ervoor zorgen dat obstakels uit de weg worden geruimd.