Favoriete plekjes, weg van de massa

Wie momenteel naar buiten gaat, doet er het beste aan weg van de massa te blijven. Gelukkig kan dat nog goed. Op de heide, in de duinen, langs het water; in Nederland zijn nog heel wat plekken te vinden waar je je alleen op de wereld waant. RDMagazinelezers onthullen, na een oproep, hun favoriete stek. Wat blijkt: de vreugde ligt vaak in het kleine.