Getijdenatuur Oosterschelde wordt hersteld met baggerslib

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gaan de verdwijnende getijdenatuur in de Oosterschelde herstellen door een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland op te hogen met baggerslib. Het is voor het eerst dat baggerslib wordt gebruikt om zandplaten op te hogen. Naar het gebruik van het slib is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan, aldus Rijkswaterstaat.