Rappers leggen ruzie bij met gevecht

Twee Franse rappers, Booba en Kaaris, gaan door middel van een kooigevecht hun ruzie bijleggen. De winnaar van het gevecht, dat in december in Zwitserland gehouden wordt, krijgt 1,5 miljoen euro. De verliezer gaat met een half miljoen euro huiswaarts. De twee gingen in augustus 2018 met elkaar op de vuist in de vertrekhal van de Parijse luchthaven Orly. Allebei werden ze veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar en kregen ze een boete van 50.000 euro.