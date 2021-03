Reimerswaal stemt in met megakerk Yerseke

De gemeenteraad van Reimerswaal heeft dinsdagavond ingestemd met de komst van een megakerk aan de rand van het Zeeuwse dorp Yerseke. De bouw van de kerk die plaats moet bieden aan 2000 gelovigen is omstreden. Inwoners vrezen voor verkeersoverlast en het gebouw zou ook te groot zijn.Wat oppervlakte betreft wordt het de grootste kerk van het land. De komst van de gereformeerde kerk was ook omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt.