Romeins legerkamp ontdekt op Veluwe bij Apeldoorn

Het kamp is ontdekt bij Hoog Buurlo. Volgens de Universiteit Utrecht was het ongeveer negen hectare groot. Dat komt overeen met circa dertien voetbalvelden. De muur was ongeveer drie meter hoog, en eromheen liep een gracht. Het zou een tijdelijk kamp kunnen zijn geweest, een tussenstop. Bij Ermelo was ook zo’n kamp, en Romeinse militairen deden er ongeveer een dag over om daarnaartoe te lopen. Het was waarschijnlijk gebouwd in de tweede eeuw na Christus.

Volgens historica Saskia Stevens zou dit het vierde tijdelijke Romeinse kamp zijn dat in Nederland is gevonden.