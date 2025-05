Spannende ontknoping van verkiezingen in Suriname

Om een president en vicepresident te kiezen, is een tweederdemeerderheid in het parlement nodig, dus 34 van de 51 stemmen. Mocht dat niet lukken, dan worden de president en vicepresident bij gewone meerderheid gekozen in de Verenigde Volksvergadering, die bestaat uit honderden landelijke en regionale volksvertegenwoordigers.

De NDP zal niet samenwerken met de VHP, zei voorzitter Jenny Simons zondagochtend. Ondervoorzitter Sergio Akiemboto bevestigde dat standpunt zondagavond nog eens tegen journalisten. Om een meerderheid te vormen, is sowieso een coalitie nodig met andere partijen.