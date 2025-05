NSC heeft een publicitair probleem, zo wordt erkend op het congres van de partij

Afgelopen zaterdag kwamen ruim 400 NSC-leden in Arnhem bijeen voor het derde ledencongres van de partij én voor het afscheid van Pieter Omtzigt. Die is overigens nog niet van plan zijn handen helemaal van NSC af te trekken. In zijn drie kwartier durende afscheidsspeech hintte hij meerdere keren een rol binnen de partij. „Regeren over je graf is leuk”, aldus Omtzigt die zei dat hij nog wel naar Den Haag zal komen, maar “minder vaak“ dan voorheen.

Net als het vorige congres, komt ook het derde ledencongres voor NSC op een moeilijk moment. In de peilingen is de partij met één virtuele zetel bijna weggevaagd. Omtzigt gaf daar tijdens het congres een verklaring voor. Volgens de afgezwaaide politicus is NSC, in tegenstelling tot andere partijen, niet goed in het „verkopen en wegzetten” van successen.

Net als Omtzigt vindt ook de nieuwe partijleider van NSC, Nicolien van Vroonhoven, dat het ‘verkopen’ beter moet. In haar speech stond ze uitvoerig stil bij wat de partij „in korte tijd heeft neergezet”. Zo noemde ze onder meer de inzet van de partij voor arbeidsongeschikten die in de knel zijn geraakt door fouten van het UWV.

Van Vroonhoven verwees daarnaast naar de wet van NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale zaken) waarin een toelatingsstelsel voor uitzendbureaus wordt geïntroduceerd. Van Hijum loodste de wet eerder dit jaar door de Tweede Kamer. Volgens Van Vroonhoven is het „de eerste migratiewet waar deze regering mee komt”. Asielminister Marjolein Faber kreeg een veeg uit de pan: „Die is maar aan het ploeteren en waarschijnlijk krijgt ze haar asielwetten niet eens door de Eerste Kamer.”

Ook bedankte Van Vroonhoven Agnes Joseph, wiens plan om inspraak te regelen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel eerder deze maand jammerlijk mislukte. Het Kamerlid kreeg er ondanks dat toch een staande ovatie voor, wat voor enig ongemak zorgde omdat ook Van Hijum in de zaal zat. Die bewindspersoon vond Josephs plannen al vanaf het begin onuitvoerbaar.

„Als je tegenover Trump staat, en je hebt een goed verhaal, hoe zichtbaar ben je dan?” Ruud van der Burg, NSC-lid

Veel leden op het congres onderschrijven dat de partij zich beter moet en kan profileren. „We moeten gewoon veel meer het nieuws domineren”, klinkt her en der. „Feit is wel dat dat gewoon heel lastig is”, zegt Ruud van der Burg uit Zwolle. NSC is volgens hem in de „moeilijkste coalitie in decennia” gestapt. Hij twijfelt of Nicolien van Vroonhoven de aangewezen persoon is om NSC weer op de kaart te zetten. „Inhoudelijk vind ik haar héél goed, maar publicitair is ze een ramp.” Van der Burg vergelijkt het met de situatie in de Verenigde Staten: „Als je tegenover Trump staat, en je hebt een goed verhaal, hoe zichtbaar ben je dan?”