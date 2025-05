Univé: meer ‘gesjoemel’ met leeftijd bij bromfietsverzekeringen

Univé waarschuwt dat er sprake is van verzekeringsfraude als de hoofdbestuurder van de bromfiets bewust niet wordt opgegeven als verzekerde.

De verzekeraar constateert een toename in het zoeken naar de meest voordelige premie, vooral onder 16-jarigen. Van hen vroeg 40 procent in eerste instantie een premievoorstel op om vervolgens een polis af te sluiten op een hogere leeftijd. Dat was een jaar eerder nog 32 procent.

Univé wil nu strenger optreden. „Als jonge bestuurders niet zijn aangemeld en toch schade veroorzaken, dan wordt die schade niet vergoed”, legt directeur Monique Anbergen van Univé Schade uit. „De financiële gevolgen kunnen dan aanzienlijk groter uitvallen dan de eerder bespaarde premie.”