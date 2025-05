Geloofsbeleving op EO-Jongerendag vooral gericht op emotie en expressie

Opinie Commentaar

Naar schatting 15.000 jongeren luisterden zaterdag in Rotterdam naar de boodschap van Jezus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Wat je ook van sfeer en muziekkeuze van de EO-Jongerendag vindt, het blijft een bijzondere gewaarwording om zo’n enorme hal met jongeren te zien, gelokt door het thema van de dag: ”All About Jesus”.