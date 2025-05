Ds. Molenaar neemt afscheid van hervormd Bruinisse

Ds. Molenaar preekte over Psalm 8 en Johannes 14:8–21, met als kerntekst Johannes 14:18a: „Ik zal u niet als wezen achterlaten.”

Aan het einde van de dienst spraken enkele personen woorden van dank en waardering. Namens de classis Delta en de werkgemeenschap Tholen–Schouwen-Duiveland voerde ds. J.H. van Wijk het woord. Ds. S.A. Doolaard sprak namens de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en als toekomstig consulent. Namens kerkenraad en gemeente sprak preses D.I. Goudzwaard. Tot slot nam ds. Molenaar zelf het woord. De dienst werd afgesloten met het lied Ik zal er zijn, dat wederzijds werd toegezongen.

Ds. Molenaar was sinds september 2018 predikant van de hervormde gemeente in Bruinisse. Daarvoor diende hij de hervormde gemeente in Yerseke (Rehoboth, 2012). De hervormde gemeente in Ameide-Tienhoven, waar hij op 8 juni bevestigd wordt, was vacant vanwege het vertrek van ds. J.C. van Trigt in december 2021.