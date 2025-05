Waar is de hemel?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we het er eerst over hebben wát de hemel is. Want de Bijbel gebruikt het woord hemel in drie verschillende betekenissen. Hemel kan de blauwe lucht betekenen, dus de dampkring die de aarde omhult, waarin wolken drijven en vogels vliegen. Zie bijvoorbeeld Genesis 1, waar verschillende keren over de „vogelen des hemels” gesproken wordt. Dit noemen we de eerste hemel.

De tweede hemel is de sterrenhemel of het heelal, namelijk alles wat God geschapen heeft en wat zich buiten de aardse dampkring bevindt. Wij lezen daarover in bijvoorbeeld Psalm 19:4, waar David zegt: „Als ik Uw hemel aanzie, het werk van Uw vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt.”

De derde hemel is de hemel waar God woont. Daarover wordt bijvoorbeeld in Psalm 115:3 gesproken: „Onze God is toch in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.”

Ontoegankelijk

Wij weten waar de eerste en de tweede hemel zijn, maar niet waar de derde hemel is. Dit zorgt vaak voor verwarring. Veel mensen denken dat de hemel waar God woont zich ergens in de sterrenhemel bevindt. Anders gezegd, zij denken dat de derde hemel een deel van de tweede hemel is.

God woont niet op een wolk, net buiten de dampkring, op een planeet of ster of ergens anders in de ruimte

Op 12 april 1961 werd de Russische kosmonaut Yuri Gagarin de eerste mens in de ruimte. Na zijn terugkeer op de aarde werd hem gevraagd of hij God gezien had. Hij ontkende en dat ‘bewijs’ dat God niet bestaat, werd vervolgens voor antireligieuze propaganda gebruikt. Maar God woont niet ergens in het heelal. Niet op een wolk, niet net buiten de dampkring, niet op een planeet of een ster of ergens anders in de ruimte. Hij woont in de derde hemel.

„De hemel waar God woont, is anders dan de werkelijkheid die wij kennen. Niet stoffelijk en op een bepaalde plaats in het ons bekende heelal.” Foto: de Tarantulanevel zoals waargenomen door de James Webb-ruimtetelescoop. beeld NASA

In 2 Korinthe 12:2 wordt over die derde hemel gesproken. Paulus schrijft daar: „Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar geleden –of het in het lichaam was weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het– die weggevoerd werd tot in de derde hemel.” Op sommige andere plaatsen in de Bijbel wordt de uitdrukking ”hemel der hemelen” gebruikt om de woonplaats van God aan te geven, zoals in 1 Koningen 8:27. Daaruit wordt duidelijk dat de hemel waar God woont anders is dan de werkelijkheid die wij kennen.

Het boek Openbaring beschrijft de derde hemel als een plaats van aanbidding

Die hemel is dus niet stoffelijk, niet op een bepaalde plaats in het ons bekende heelal. Maar geestelijk, net als God zelf. God bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. We kunnen er daarom van uitgaan dat dit ook geldt voor de plaats waar God woont. En dat betekent dat de derde hemel er al voor de schepping was, net als God zelf.

In 1 Timotheüs 6:16 beschrijft Paulus de woonplaats van God als „een ontoegankelijk licht, dat geen mens gezien heeft of kan zien”. De derde hemel is een heilige plaats. Het boek Openbaring beschrijft deze hemel als een plaats van aanbidding. In Openbaring 4:1-2 ziet Johannes een deur naar de hemel en een troon waarop iemand zit, omringd door wezens die God aanbidden.

Eeuwig wonen

Ten slotte spreekt de Bijbel over de vernieuwing van de hemel en de aarde. In Openbaring 21:1-2 schrijft Johannes: „En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.” Hoe deze nieuwe hemel en deze nieuwe aarde eruit zullen zien, weten wij niet, behalve dat het heel anders zal zijn dan alles wat wij kennen.

Zo schrijft Paulus in 1 Korinthe 2:9: „Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben.” Wel vertelt de Bijbel er een paar dingen over. In Johannes 14:2-3 zegt Jezus: „In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En indien Ik heenga en u plaats bereid heb, zo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben." En in Openbaring 21:3 onthult Johannes: „En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal met hen zijn, hun God zijnde.”

De Bijbel zegt dat iedereen die in God gelooft eeuwig bij Hem wonen zal

De Bijbel beantwoordt weliswaar niet de vraag waar Gods woning is, maar zegt dat iedereen die in God gelooft eeuwig bij Hem wonen zal. Als we daarover dieper nadenken, merken we snel dat deze zekerheid veel belangrijker is dan te weten waar God woont en hoe het er daar precies uitziet.