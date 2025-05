Recept voor noedels met pindadressing

Naast een kluwen gedroogde deegwaren zit er in zo’n pakje een zakje kruiden en/of een zakje op smaak gebrachte olie. Het geheel staat stijf van de smaakversterkers, maar smaakt best oké als je zin hebt in iets hartigs. Ik probeer zoonlief aan te moedigen om deze kant-en-klare noedels wat op te leuken, met verse groenten bijvoorbeeld. En laat dat nu net een trend zijn, die ook al even gaande is. Er doen zelfs recepten de ronde voor ”noodles carbonara” (met een romige saus, door rauw ei te laten stollen in de noedels). Of voor noedels met restjes vlees, een zachtgekookt eitje en zelfgemaakte zoetzure groenten.

Zoonlief houdt wel van een beetje snijden en experimenteren, dus soms gaat hij aan de slag. Maar waarom zou je niet gewoon naturelnoedels gebruiken, zonder toegevoegde kruiden? Dan kun je helemaal zelf aan de slag met smaken, zoals bij deze pindanoedels.