Dankbaarheid én spijt

Van die stage herinner ik me alleen dat ik eindeloos veel lange raadsvergaderingen bij moest wonen om het journalistieke handwerk te leren. Gewoon met pen en kladblok op pad en maar zien dat je er een verslag uit wist te persen.

Méér indruk maakte op mij het feit dat dit de eerste periode in m’n leven ver van huis was. Via via kreeg ik een kosthuis bij een gezin dat met hart en ziel verbonden was aan een van de plaatselijke gereformeerde kerken vrijgemaakt. Breed hadden ze het niet, maar voor de kostganger was niets te veel. Toch was het niet die gastvrijheid die me de jaren door is bijgebleven, hoezeer ik die ook waardeerde. Wat ik me vooral herinner was de geestelijke sfeer in huis die op de een of andere manier toch zeer herkenbaar was. Mijn kostbaas keek altijd wat moeilijk als het gesprek op de Hervormde Kerk kwam. Maar in zijn dankgebed aan tafel vergat hij nooit te bidden voor mijn hervormde familie. Noem dat gerust oecumenisch in een tijd dat voor vrijgemaakten de eigen kerk ook de enig ware kerk was.

Wat werkt het geheugen van een mens toch wonderlijk

Nu, een kleine veertig jaar later, rijd ik het dorp weer binnen. Weinig is hetzelfde. Alleen de weg naar het huisje van m’n kostgezin kan ik bijna met de ogen dicht vinden. Wat werkt het geheugen van een mens toch wonderlijk.

Bij mijn hospita openbaarde zich in de laatste week van mijn stage een ernstige ziekte. Ze overleed enkele jaren later. Haar begrafenis, met die ongelooflijk lange rouwstoet die van de kerk naar de begraafplaats ging, heeft een onuitwisbare indruk op me gemaakt. En van de preek kan ik nu nog hele gedeelten navertellen.

Op de begraafplaats kan ik ook na lang zoeken de grafsteen van de familie niet vinden. Maar op mijn mobiel krijg ik hem binnen tien seconden op het scherm.

En terwijl ik daar zit op een bankje in de zon, voel ik naast dankbaarheid ook spijt. Spijt dat ik eigenlijk nooit echt tegen ze heb gezegd hoezeer zij een onuitwisbaar stempel op mijn leven hebben gezet.

