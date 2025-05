Na Zijn opstanding is Jezus veertig dagen lang door Zijn discipelen gezien en heeft Hij met hen gesproken over de zaken die het Koninkrijk Gods aangaan (Handelingen 1:3). Wat die gesprekken precies inhielden, vermeldt de Bijbel niet. Maar ongetwijfeld heeft Hij gezegd dat Zijn regering niet stopt met Zijn hemelvaart. Daarom is er nog een laatste bemoediging: „Ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Ik ben. Daarin klinkt een echo door van de Naam die God aan Mozes bekendmaakte: Ik ben er. Altijd.