Dr. Klink: Wie Kohlbrugge losmaakt van het Reveil maakt hem te klein

Spruyt, docent kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam, sprak zaterdagmiddag tijdens een conferentie van Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge. Traditiegetrouw vond de bijeenkomst plaats in de Grote Kerk in Vianen. Het thema ”En toch…” trok ongeveer tachtig bezoekers.

Tijdens de bijeenkomst werd het boek ”Herman Friedrich Kohlbrugge. Biografie, theologie en teksten” gepresenteerd. Onder meer heeft eindredacteur Hendries Boele archiefmateriaal geraadpleegd dat nieuw licht werpt op de prediker uit Elberfeld.

Spruyt hield een referaat met de titel ”Kohlbrugge als oecumenisch theoloog”. Door zowel „orthodox-bevindelijke gelovigen” als door „gelovigen die meer door het moderne leven zijn aangeraakt” wordt Kohlbrugge gewaardeerd, zo stelde hij. „Wat beiden delen, is hoe Kohlbrugge de raadselachtigheid van het leven beschrijft en de gangen van het hart nagaat. Het overkoepelende is de leegte van het hart en de troost van het Evangelie.”

Lijden

Dr. B.H. Weegink, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), hield een lezing met de titel ”Jonker en het verstaan van het lijden”. Prof. A.J.Th. Jonker (1851-1928) was een theoloog die behoorde tot de zogenoemde ethisch-orthodoxe richting binnen de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk.

Jonker stelt dat niemand naar het lijden verlangt, zo gaf dr. Weegink aan. „We zijn niet geschapen om te lijden en te wenen.” Lijden wordt volgens Jonker opgelegd. „Jonker ziet het lijden als rentmeesterschap en voelt het als zijn religieuze plicht om het leed te doorleven.”

Nieuws in beeld Conferentie van Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge in Vianen. Voorin staat dagvoorzitter ds. H.E. Veldhuijzen. beeld Erik Kottier beeld Erik Kottier De Kohlbruggedag in Vianen trok zaterdag ongeveer tachtig bezoekers. beeld Erik Kottier beeld Erik Kottier De leiding van de conferentie was in handen van ds. H.E. Veldhuijzen. beeld Erik Kottier

Wil de nood van het leven tot „bron van zegen” worden, dan moet deze in zijn volle, naakte realiteit worden aanvaard. Jonker zegt daarvan: „Wie zich gemakkelijk laat troosten, wordt in het geheel niet vertroost.”

Jonker heeft echter geen ijzingwekkend Godsbeeld. „God aanschouwt de moeite en het verdriet liefdevol”, aldus dr. Weegink. „Jonker houdt er aan vast dat we niet uit Gods vaderhand kunnen vallen. Het lijden wordt overstraald door Gods genade.”

Kruisdragen

Hoewel Jonker in zijn gezinsleven te maken kreeg met veel leed –hij verloor zijn vrouw en zijn twee kinderen– heeft hij zijn leven lang aan de gedachte vastgehouden dat God het kwade van ons weert of ten onzen beste keert. „Soms werkt Gods Vaderhand om de mens onder de duim van Zijn almachtige liefde te houden.”

Belangrijk is voor Jonker de notie van het kruisdragen. Ook lijden door ziekte of rouw telt mee, zo gaf dr. Weegink aan. Uit eigen beweging wil niemand kruisdragen. „Een christen kan zijn kruis niet maken, maar vindt zijn kruis. Er is bereidvaardigheid nodig om het kruis te dragen.”

Lijden en heerlijkheid horen volgens prof. Jonker bij elkaar. Dr. Weegink: „Wie dat lijden krijgt, krijgt ook die heerlijkheid. Wie dat lijden niet krijgt, krijgt ook die heerlijk niet. In het kruis draagt Hij de kroon.”

Voor Jonker is de paradox, de schijnbare tegenstrijdigheid, van cruciaal belang. „Het sleutelwoord is nochtans”, zo gaf dr. Weegink aan. „Het geeft Jonker de kracht zijn leed om te vormen naar basisvertrouwen. Nochtans is het woord waarin tegenstrijdigheden op een of andere wijze van bovenaf met elkaar verbonden raken en waardoor er geen bewijzen meer nodig zijn.”

Reveil

Dr. H. Klink, emeritus predikant binnen de PKN, hield een lezing met de titel ”Aalders, Kohlbrugge en het Reveil”. Dr. W. Aalders was lange tijd nauw betrokken bij de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge. Hij waardeerde de Schriftverklaringen van Kohlbrugge, zo gaf dr. Klink aan. „Ze waren pastoraal van toon.”

Je moet Kohlbrugge lezen in het licht van wat hij heeft opgedaan in de kring van het Reveil, aldus dr. Klink. „Wie hem daarvan losmaakt, maakt hem te klein.”

Er zijn weliswaar verschillen tussen en het Reveil en Kohlbrugge, maar wat verbindt is het eschatologisch bewustzijn. „Dat de hemelse werkelijkheid voor hen was opengegaan, waaruit zij leefden en waar ze naartoe leefden.”