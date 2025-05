Meditatie: Zegen uit Christus’ hemelvaart

De gelovigen ontvangen veel zegen uit Christus’ hemelvaart. Hierdoor kan Hij immers aan hen uitdelen wat Hij door Zijn lijden en sterven voor hen heeft verdiend.

Christus nam de gevangenis gevangen. De uitverkorenen –en ook u, die dit leest of hoort lezen– waren van nature in de macht van de duivel, van de wereld en van hun eigen vleselijke verlangens. Christus heeft door Zijn kruisdood deze vijanden echter overwonnen. Bij Zijn hemelvaart heeft Hij over hen getriomfeerd.

Als vroeger de Romeinen een vijandelijk leger hadden overwonnen, keerden ze in triomf naar Rome terug, terwijl ze hun gevangenen meevoerden. Welnu, zo deed Christus ook bij Zijn hemelvaart.

Als u dus door het geloof deelhebt aan de Heere Jezus, zie dan de duivel, de wereld en het zondige vlees als gevangenen van Hem! Het zijn gebonden vijanden, en u bent uit hun macht verlost.

Zeker, ze bestrijden u dikwijls en hevig, maar ze kunnen niet meer doen dan de ketting, waaraan de Overwinnaar hen vastgebonden heeft, toelaat. Uw Koning weet precies hoe lang die ketting kan zijn, zonder dat u gevaar loopt! Op deze wijze wil Hij Zijn onderdanen laten zien van welke leeuwen en beren Hij hen heeft verlost, zodat ze Hem des te dankbaarder zijn. Daarom: houd moed in de strijd! Zelfs het schaap met de minste kracht zal de overhand krijgen en als overwinnaar gekroond worden.

Wilhelmus à Brakel,

predikant te Rotterdam

(“Redelijke Godsdienst”, 1700)