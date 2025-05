Brekelmans: NAVO zoekt voor Zelensky plek bij top in Den Haag

„Als je kijkt naar de plenaire vergadering waar alle regeringsleiders bij zitten, dat zal waarschijnlijk alleen met de 32 NAVO-bondgenoten zijn”, aldus de minister. „De NAVO is aan het kijken waar Zelensky een mooie plek kan krijgen” tijdens de tweedaagse bijeenkomst. De VS zouden bezwaren tegen zijn komst hebben.

Nederland is groot voorstander van de komst van Zelensky. Bij de vorige top in Washington schoof hij wel aan bij een vergadering van de staats- en regeringsleiders. De NAVO-landen hebben eerder gezegd dat het land op een „onomkeerbaar” pad richting lidmaatschap is.

Het is volgens Brekelmans nog onduidelijk of er tijdens de top eind volgende maand een ontmoeting komt tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn evenknie uit Oekraïne.