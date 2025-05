Duitse buitenlandminister wil extra sancties tegen Rusland

„De Russische president Vladimir Poetin is niet geïnteresseerd in vrede, hij wil deze oorlog voortzetten en dat mogen we niet toestaan. Daarom zal de Europese Unie instemmen met extra sancties”, zei hij tijdens een live-interview met de Duitse publieke omroep.

Russische troepen bestookten afgelopen nacht Oekraïense steden, waaronder Kyiv, met ruim 350 drones en raketten. Tijdens de massale luchtaanvallen kwamen minstens twaalf mensen om en raakten tientallen gewond, aldus de autoriteiten in Oekraïne.