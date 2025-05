Media: Italiaanse cryptomiljonair wekenlang gemarteld in New York

Bronnen binnen de politie zeggen dat het 28-jarige slachtoffer vrijdag kon ontsnappen uit het huis waar hij werd vastgehouden. Hij vroeg vervolgens een agent om hulp. De Italiaan zou onder de verwondingen hebben gezeten.

De verdachte en het slachtoffer zouden erg vermogend zijn. De opgepakte cryptohandelaar uit Kentucky heeft een geschat vermogen van 100 miljoen dollar, de Italiaan zou circa 30 miljoen waard zijn.

De handelaar zou de Italiaan met een handlanger in New York hebben onderworpen aan allerlei martelingen. Ze wilden naar verluidt het wachtwoord van zijn bitcoin-account. De toerist is vastgebonden, geslagen met een vuurwapen, kreeg elektroschokken en er zou over hem heen zijn geplast.