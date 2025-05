China en Indonesië tekenen reeks deals voor meer samenwerking

Ook willen ze meer samenwerken rond toerisme, gezondheid, media en de export van landbouwproducten. Verder sloten hun staatsinvesteringsfondsen een investeringsovereenkomst, maar daarover werden geen details gedeeld.

De Chinese premier Li Qiang is dit weekend op bezoek in Jakarta en sprak met de Indonesische president Prabowo Subianto. Li zei volgens staatspersbureau Xinhua dat beide landen de samenwerking moeten verkennen rond bijvoorbeeld financiën, energie, kunstmatige intelligentie en lucht- en ruimtevaart. China wil de banden met andere landen versterken vanwege de handelsspanningen met de Verenigde Staten. Vorige week hebben de VS en China hun onderlinge importheffingen fors verlaagd voor een periode van negentig dagen.

Li heeft zondag ook gewaarschuwd voor de opkomst van eenzijdig handelen en protectionisme. „Unilateralisme en protectionisme nemen wereldwijd toe, wat een serieuze bedreiging vormt voor de internationale economische orde en handelsorde”, zei hij volgens Xinhua tegen Prabowo. Wat de Chinese premier betreft zijn eenheid en samenwerking „de enige weg vooruit”.

Li gaat maandag en dinsdag naar een top in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar ontmoet hij vertegenwoordigers van het economische samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN en olieproducerende Arabische landen.