ECB-vicevoorzitter verwacht inflatiedoel komende maanden te halen

„We denken dat we relatief snel in een situatie zullen komen waarin we onze definitie van prijsstabiliteit bereiken. Dat is het goede nieuws”, zei de Spaanse De Guindos tijdens een evenement in Madrid. Hij stelde dat de lagere energiekosten en een sterke euro helpen de prijzen te drukken. Vorige maand bleef de inflatie in de eurozone hangen op 2,2 procent.

Als de inflatie daalt heeft de ECB meer ruimte om de rente te verlagen. Begin juni neemt de centrale bank hier weer een besluit over. Sinds juni vorig jaar is de rente zeven keer verlaagd.