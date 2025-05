Verdachte explosie Zoetermeer met 3 gewonden is 35-jarige man

De verdachte die zaterdagavond werd gearresteerd na een explosie aan de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer is een 35-jarige man uit Exloo. Door de ontploffing die vermoedelijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk raakten drie mensen gewond. Een van hen, een 31-jarige man uit Zoetermeer, moest naar het ziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis.