Verdachte steekpartij Hamburg was net ontslagen uit inrichting

De 39-jarige vrouw die vrijdag meerdere mensen neerstak op het centraal station van Hamburg was een dag daarvoor ontslagen uit een psychiatrisch ziekenhuis, melden de autoriteiten zondag. Ze werd daar drie weken behandeld nadat ze begin deze maand „in een toestand van hulpeloosheid” was aangetroffen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid in de deelstaat Nedersaksen.