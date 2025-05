Zwitserse reddingswerkers vinden lichamen van 5 skiërs

Er werd een zoektocht met een helikopter uitgevoerd en vanuit de lucht werden de lichamen snel op een gletsjer gevonden, berichtte de politie zondag.

Aangenomen wordt dat de groep het slachtoffer is geworden van sneeuwverschuivingen of lawines. De lichamen van drie mensen lagen op een lawinekegel en 200 meter van de anderen verwijderd, melden plaatselijke media. De identiteit van de vijf is nog niet bekendgemaakt. De Rimfischhorn heeft een top van bijna 4200 meter. De berg en de gletsjers zijn een geliefde bestemming voor skiërs en bergbeklimmers.

Met warmere temperaturen zijn er in de lente doorgaans veel lawines. De politie van Kandersteg heeft bekendgemaakt dat bij een lawine bij de berg Morgenhorn, circa 50 kilometer ten noorden van de Rimfischhorn, zaterdag drie mensen door een lawine zijn meegesleurd en bedolven. Twee gewonden konden worden gered, maar een Zwitserse man overleed.