Brand in woning die productielocatie voor drugs blijkt te zijn

De politie kreeg zondagochtend vroeg, rond 05.00 uur, een melding van de brand in een van de woningen in een appartementencomplex aan de Tsjechiëplaats. Nadat de brand was geblust, werden in de woning „drugsgerelateerde goederen” gevonden.

De woning was waarschijnlijk een productielocatie voor verdovende middelen. „Alle goederen zijn in beslag genomen voor onderzoek en worden erna vernietigd”, aldus de politie.

Door de brand moesten meerdere woningen worden ontruimd. Nadat die waren getest op giftige stoffen, konden de bewoners weer terugkeren.

De politie wijst op het gevaar van drugslocaties in woonwijken. „Niet alleen het productieproces, maar ook de opslag van chemische stoffen kan gevaarlijk zijn.”