Surinaamse oppositiepartij wil geen tablets op stembureaus

Bij de afsluiting van de verkiezingscampagne vrijdagavond hintten NDP-kopstukken op mogelijke fraude. Het publiek werd opgeroepen tot waakzaamheid. Suriname heeft internationaal een goede reputatie op het gebied van verkiezingen. De stembusgang wordt ook gevolgd door internationale waarnemers.

„Als alle stemmen zijn geteld, laten we de uitkomst accepteren als dat het resultaat is van onze gezamenlijke beslissing”, zei president Chan Santokhi zaterdagavond in een oproep aan de bevolking om te gaan stemmen. „Ook als u zich niet in de uitslag kunt vinden, vraag ik u trouw te blijven aan de democratische spelregels van onze rechtsstaat.”

Voor het eerst houden de stembureaus de opkomst bij op een tablet. Mits het internet werkt, wordt die direct doorgegeven aan het Centraal Hoofdstembureau in Paramaribo. Op een website kan het publiek zien hoeveel mensen hebben gestemd. Na sluiting van de stembureaus begint de telling, onder het toeziend oog van onafhankelijke waarnemers en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Elk stembureau hangt daarna het proces-verbaal met de uitslag op en geeft die digitaal door aan Paramaribo. De landelijke voorlopige uitslag wordt maandagochtend vroeg verwacht. De definitieve uitslag volgt nadat alle processen-verbaal zijn gecontroleerd en ingevoerd. Dat kan enkele weken in beslag nemen.

Om 03.00 uur lokale tijd begon het vervoer van de stembiljetten naar de stembureaus. Elke auto krijgt politiebegeleiding en wordt gevolgd door een waarnemer van het onafhankelijk kiesbureau. Bijna 400.000 mensen mogen stemmen. Wie geen oproep heeft ontvangen, mag toch stemmen op vertoon van een legitimatiebewijs. De stembureaus openen om 12.00 uur Nederlandse tijd.