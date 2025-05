Dode door verkeersongeluk in Oss

Wat er precies is gebeurd onderzoekt de politie nog. Volgens het Brabants Dagblad zou het 17-jarige slachtoffer uit Oss op de fatbike hebben gezeten en in botsing zijn gekomen met de auto. Volgens de krant zijn de bestuurder van de auto en de bijrijder meegenomen naar het politiebureau in het kader van het politieonderzoek.