Noord-Korea arresteert ingenieur na mislukte doop marineschip

Ook zijn het hoofd van de bouwwerkplaats waar de romp van het schip werd gemaakt en een adjunct-directeur voor administratieve zaken gearresteerd voor hun rol bij het debacle.

Het marineschip gleed woensdag tijdens zijn officiële presentatie scheef van de helling, waardoor de achtersteven de bodem raakte en zware schade opliep, en de voorsteven aan land bleef. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, aanwezig bij de tewaterlating, was woedend. Hij sprak van een „misdaad, veroorzaakt door ongelofelijke roekeloosheid, onverantwoordelijkheid en een onwetenschappelijk empirisme dat de grenzen van het denkbare overschrijdt en niet kan worden getolereerd”.

De plechtigheid in Chongjin werd waarschijnlijk bijgewoond door veel mensen, wat de vernedering voor Kim zou hebben vergroot. Hij heeft opdracht gegeven de schade aan het schip te repareren voor de start van een bijeenkomst van zijn regeringspartij in juni.

Op Amerikaanse satellietbeelden is te zien dat het oorlogsschip, dat bedekt is met blauwe zeilen, nog altijd deels op zijn kant ligt. Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA verzekert echter dat een „inspectie van het oorlogsschip heeft bevestigd dat er, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen gaten in de bodem van het oorlogsschip zitten”. Het staatsmedium noemt de omvang van de schade „niet ernstig”.