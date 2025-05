Oekraïense topmilitair: nieuwe Russische luchtaanvallen op Kyiv

„Er staat ons een gecompliceerde nacht te wachten”, schreef Timur Tkachenko op Telegram. Ook waarschuwde hij de inwoners van Kyiv voor mogelijke Russische raketaanvallen.

Iets later brak in een gebouw in Kyiv brand uit door de inslag van een van de drones. Daardoor raakten volgens Tkachenko zeker vier mensen gewond. De burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, maakt bovendien melding van drie gewonden door droneaanvallen elders in de stad.

Ook Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne, wordt in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door Russische drones, meldt de burgemeester van die stad.

Op zijn beurt zegt Rusland dat het in dezelfde nacht ook bijna honderd Oekraïense drones heeft onderschept en vernietigd. Elf daarvan zouden uit de lucht zijn geschoten in de buurt van Moskou, stelt de burgemeester van de Russische hoofdstad op Telegram. Het leidde ertoe dat de drie luchthavens van Moskou tijdelijk moesten sluiten.