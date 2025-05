Stoffer in partijrede: Van levensbelang dat Israël genoeg voedsel doorlaat naar Gaza

Dat zei SGP-voorman Chris Stoffer zaterdag in zijn speech op de partijdag van de SGP in Nieuwegein.

Dezelfde boodschap plaatste Stoffer eerder deze week al op zijn X-account. Israël besloot op 2 maart de levering van goederen naar Gaza tegen te houden. Afgelopen maandag kwamen er voor het eerst in 2,5 maand weer vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnen.

In een recent interview in het RD zei Stoffer informatie te hebben „dat er elke keer heel veel konvooien gaan”, hoewel hij vervolgens erkende dat er na het stranden van een staakt-het-vuren „een andere situatie” is ontstaan. Hoewel de blokkade ten tijde van het interview nog van kracht was, zei Stoffer niet te durven zeggen dat er geen hulp binnenkwam.

„Het ongeboren leven, het gezin en de verre naaste zijn cruciaal om te bepalen hoe constructief de SGP zich blijft opstellen tegenover dit kabinet” Chris Stoffer, SGP-leider

De SGP uit publiekelijk nauwelijks kritiek op het optreden van Israël in de oorlog tegen Hamas in Gaza. Stoffer zei in het vraaggesprek dat hij eventuele kritiek in eerste instantie meestal rechtstreeks bij de Israëlische ambassadeur inbrengt. Ook gaf hij aan dat de SGP-fractie in principe tegen alle Israëlmoties in de Kamer stemt, tenzij het „puur over humanitaire hulp gaat die niet kan worden misbruikt”. Volgens recent onderzoek van EenVandaag wil meer dan 80 procent van de SGP-kiezers dat Nederland Israël meer steunt in reactie op het handelen van Israël. Bij geen enkele andere partij lag dat percentage zo hoog.

Stoffer benadrukte in zijn speech de verbondenheid van de SGP met Israël. „Israël heeft onze steun en ons gebed nodig.” Ook riep hij op te bidden voor de Gazanen „die zo zwaar te lijden hebben onder de leiding van Hamas”.

Cruciale thema’s

De SGP-voorman zei dat „vele passages in het coalitieakkoord zo uit het verkiezingsprogramma van de SGP lijken te zijn gekopieerd”, maar uitte kritiek op drie thema’s. De SGP mist namelijk aandacht voor het gezin, liefde voor „de naaste over de grens” en de zorg voor medisch-ethische thema’s. Deze onderwerpen zijn „cruciaal” om te bepalen hoe constructief de SGP zich blijft opstellen tegenover dit kabinet, aldus Stoffer in zijn tweede partijrede.

De partijleider wees erop dat het woord gezin in het hele coalitieakkoord niet voorkomt. „Hoe bestaat het!’’ Over ontwikkelingssamenwerking zei hij dat het goed is dat dit kabinet zich „meer focust op de eerste levensbehoeften en minder op de export van progressief-liberaal gedachtegoed”. De SGP roept het kabinet op de begroting van ontwikkelingshulp „financieel op een beter peil te brengen”.

Stoffer noemde de abortuscijfers ontstellend hoog. „Ons ideaal is helder: terug naar nul abortussen. Maar we vragen dit kabinet om op z’n minst íets te doen aan het terugdringen van het aantal abortussen.”