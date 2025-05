Harvard University naar rechter na stop op buitenlandse studenten

De universiteit in Massachusetts heeft een klacht gedeponeerd bij een federale rechtbank in Boston. De maatregel om buitenlanders van de onderwijsinstelling te weren, is volgens Harvard in strijd met de grondwet en federale wetten. De regering-Trump ziet antisemitische en radicaal-linkse krachten op de instelling en stelt dat de Chinese Communistische Partij daar ook achter zit.

„Met een pennestreek heeft de regering geprobeerd een kwart van de studenten, die veel bijdragen aan de universiteit en aan de missie van de universiteit, uit te schakelen”, aldus Harvard.