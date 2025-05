Brekelmans: wel einddatum nieuwe NAVO-norm, maar tempo vrij

NAVO-topman Mark Rutte wil dat de 32 NAVO-landen voortaan 3,5 procent van hun economie in defensie steken en daarbovenop 1,5 procent in gerelateerde zaken. De lidstaten zouden dat op de top in Den Haag moeten overeenkomen, en volgens Rutte tekent zich al brede steun af. Maar het maakt nogal wat uit wanneer en hoe snel landen aan die nieuwe, fors hogere norm moeten voldoen, zei Brekelmans donderdag in de Tweede Kamer.

Sommige NAVO-landen willen veel meer tijd dan de beoogde termijn van zeven jaar. Zo liet België weten 2032 onmogelijk te kunnen halen. Maar ook het zogenoemde ‘groeipad’ is een punt van discussie. Sommige schoorvoetende lidstaten worden liever niet gebonden aan een vaste jaarlijkse verhoging van 0,2 procent, zoals op de onderhandelingstafel zou liggen. Ze speculeren er volgens diplomaten mogelijk op dat de grote druk die vooral de VS nu uitoefenen, over een paar jaar luwt. Omdat daar inmiddels een andere president is aangetreden bijvoorbeeld.

„Het kan dat daarover geen afspraken worden gemaakt”, zei Brekelmans donderdag. Dat de NAVO het laat „aan ieder land om te bepalen wat het groeipad is”. Een einddatum verwacht hij wel. Maar ook die kan de NAVO officieel niet afdwingen. Het komt op politieke druk van bondgenoten aan, en die van de VS onder Trump blijkt „redelijk stevig en ook best wel effectief”.