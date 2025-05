Resultaten kabinetsbeleid vaak onduidelijk, vindt Rekenkamer

„Waar wel transparant wordt gerapporteerd, schieten de resultaten vaak tekort”, schrijft de Rekenkamer in zijn persbericht. Op tien onderzochte beleidsonderwerpen kon slechts twee keer het oordeel ‘toereikend’ worden gegeven. „Doen wat je belooft” is dan ook de belangrijkste boodschap van het college aan het kabinet. „Inwoners en bedrijven willen dat publiek geld met resultaat wordt besteed”, aldus president Pieter Duisenberg.

De rechtmatigheid van de uitgaven was afgelopen jaar wel in orde. De Rekenkamer constateert op dat vlak een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de bijna 385 miljard euro die werd uitgegeven, staat van 1,3 miljard euro niet vast of dit volgens de regels is gebeurd. Dat is ruim onder de bovengrens van 1 procent die daarvoor geldt. Bij de aangegane financiële verplichtingen lag het percentage waarbij de rechtmatigheid onzeker is wel iets te hoog.