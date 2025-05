Duitse topeconomen voorspellen dat economie dit jaar stagneert

Volgens de adviseurs kampt Duitsland met een „duidelijke fase van zwakte”, mede door de wereldwijde handelsspanningen door de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Door die onrust wordt de Duitse export, een belangrijke motor van de economie, geraakt. Maar Duitsland worstelt ook al langer met een zwakke binnenlandse vraag door onder meer hoge inflatie en de malaise in de Duitse auto-industrie.

De experts verwachten wel dat de economie volgend jaar weer groeit, vooral aangejaagd door de grote investeringsplannen van de regering-Merz in infrastructuur en defensie. Voor 2026 wordt een plus van 1 procent voorspeld. Eerder zei de Duitse overheid ook al dat de economie dit jaar stagneert, na de krimp van de voorgaande twee jaar.

Volgens de deskundigen wordt de economie ook gehinderd door bureaucratische rompslomp en langdurige procedures rond vergunningen. Ze stellen dat er minder regels moeten komen rond informatieverplichtingen en dat vergunningsprocessen versneld moeten worden. Het Duitse bedrijfsleven klaagt hier al langer over omdat investeringen grote vertraging oplopen door bureaucratische regeldruk. Bedrijven worden naar eigen zeggen daardoor gehinderd in de concurrentiestrijd met buitenlandse ondernemingen. Dit zorgt er ook voor dat investeringen in Duitsland uitblijven of dat productie naar het buitenland wordt verplaatst.