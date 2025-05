Zwarte schermen voor woning in Hoofddorp na steekincident

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de Noord-Hollandse plaats is niet bekend. In en rond de woning wordt sporenonderzoek gedaan, onder meer door specialisten van de Forensische Opsporing. Voor de woning staan twee containers en een aantal politievoertuigen. De straat is afgezet.

Buurtbewoners reageren geschrokken op de gebeurtenissen. Een van hen vertelde dat hij om 06.10 uur zes ambulances, twee traumateams en brandweer zag. Ze weten niet wat er is gebeurd.

Een buurvrouw die ernaast woont, zegt de bewoner die er volgens haar alleen woont te kennen. Ze heeft niets gehoord van de gebeurtenissen. „Heel gek, want normaal hoor ik wel muziek of als er iemand binnenkomt. Maar dit keer helemaal niet.” Ze werd wakker toen ze de politie hoorde. „Toen ik naar buiten keek, zag ik een politieagent naar buiten lopen met bloed aan de rechterkant van zijn hoofd. Maar dat is alles wat ik heb gezien.”

De vrouw weet niet hoe het nu met haar buurman gaat. „Ik vroeg net een agent of alles oké was met mijn buurjongen, maar hij kon er niks over zeggen.” Ze omschrijft hem als een behulpzame man van naar schatting midden twintig. „Toen ik hier net kwam wonen, hielp hij me wel eens met dingen in elkaar zetten.” In het pand zitten volgens haar jongerenwoningen. Ze omschrijft het als een heel rustige buurt.