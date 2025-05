CBS: vrouwen hebben het minder goed dan mannen

Volgens de onderzoekers zijn vrouwen iets minder vaak tevreden met hun werk, hebben zij minder vaak vertrouwen in mensen en instituties en ervaren zij meer last van milieuvervuiling in hun woonomgeving. „Mannen scoren op al deze punten juist bovengemiddeld. Het enige punt waarop zij ongunstiger scoren is slachtofferschap van criminaliteit”, aldus het CBS.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat de levenskwaliteit van mensen in de jongste leeftijdsgroepen, tot 35 jaar, lager is dan die van mensen uit hogere leeftijdsgroepen. „Zij hebben minder te besteden, bezitten minder vermogen en geven relatief veel van hun inkomen uit aan woonlasten. Ook zijn zij minder dan gemiddeld tevreden met hun leven en hun vrije tijd en vaker slachtoffer van criminaliteit”, constateert het CBS.

Voor de jongste leeftijdsgroep springen vooral positieve resultaten eruit op het gebied van gezondheid, arbeidsparticipatie en vertrouwen in instituties.

Het CBS stelt verder vast dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun leven en met aspecten daarvan, zoals werk, vrije tijd en wonen. Vorig jaar gaf 85 procent van de Nederlanders het leven een 7 of hoger. „Het vertrouwen in andere mensen is groot en neemt toe. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters en politie, is groot.”

Toch gaat het niet in alle opzichten goed. „Zo is er werk in overvloed, maar loont werken minder. Daarnaast groeit het woningtekort”, concludeert het bureau. Hoewel er nog steeds veel vraag is naar personeel, is dat volgens de onderzoekers niet terug te zien in de beloning voor werk. Gecorrigeerd voor inflatie is het gemiddelde uurloon van werknemers sinds 2009 niet gestegen.