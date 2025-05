Bende zou voor miljoenen aan duiven hebben gestolen in Benelux

Op 31 maart werden twee mannen van 24 en 45 jaar uit Vilvoorde aangehouden. Ook werden honderd duiven teruggevonden. Vervolgens is een 40-jarige Roemeen, aangehouden. Bij zijn ouders in Roemenië zijn nog eens 71 duiven teruggevonden. De man wordt op een later moment aan België overgeleverd. Van twee andere verdachten is de identiteit bekend, zij zijn nog voortvluchtig.

Na DNA-onderzoek zijn verschillende duiven teruggegeven aan de eigenaar. Het gaat volgens het OM om nakomelingen van „topkweekduiven en de winnaars van de prestigieuze grote prijzen van Marseille en Barcelona”.