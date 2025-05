Staatssecretaris Jansen wil in gesprek over treinproef Zeeland, kort geding van de baan

Dat meldt Rinus de Rijder, voorzitter van de SSZ, dinsdag desgevraagd. Vrijdag ontving hij een brief waarin de staatssecretaris aangeeft in gesprek te willen met de stichting. Dat gesprek wordt nu gepland.

De proef van het spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) zou betekenen dat er in 2028 of 2029 vier maanden lang in heel Zeeland geen treinen rijden. Het Rijk heeft toegezegd bij te dragen aan onder meer treinvervangend vervoer. De SSZ vreest desondanks grote problemen en eiste eerder deze maand in een brief aan het ministerie een betere oplossing voor de gevolgen van de treinproef of het verplaatsen van de proef naar een ander deel van Nederland.