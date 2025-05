NSC tegen transitieverlenging als eigen pensioenplan strandt

Het plan van NSC om pensioendeelnemers inspraak te geven over het al dan niet meegaan naar het nieuwe stelsel, hangt vast aan het verlengingsvoorstel. De wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, is formeel al in werking getreden. Met een verlengingswet krijgen de pensioenfondsen een jaar extra om de overgang mogelijk te maken.

Ook BBB is van plan om het wetsvoorstel niet te steunen als hun wijzigingsvoorstel niet wordt aangenomen. NSC, BBB, PVV en SP trekken samen op in het inspraakplan. Vooralsnog lijkt het dat 75 Kamerleden voor dit plan gaan stemmen. Daarmee wordt het amendement waarschijnlijk niet aangenomen, maar dat zal blijken na een hoofdelijke stemming.

Verantwoordelijk minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van de stemmingen. „Het parlement heeft het laatste woord. Ik moet vooral luisteren en conclusies trekken.” Van Hijum heeft in debatten over het pensioenplan van zijn eigen partij steeds benadrukt dat het plan mogelijk leidt tot juridische problemen en jarenlange vertraging.