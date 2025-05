PKK wil dat eenzame opsluiting van Öcalan wordt versoepeld

Öcalan zit sinds 1999 opgesloten op een eiland voor de Turkse kust. Hij riep de PKK dit jaar op te ontwapenen na een decennialange strijd en daar gaf de groep gehoor aan. „We verwachten dat de Turkse staat de omstandigheden van zijn eenzame opsluiting aanpast”, zei de woordvoerder. Öcalan moet onder „vrije en veilige” omstandigheden kunnen werken aan de praktische uitvoering van het besluit te ontbinden.

Hoe dat proces eruit komt te zien, is nog onduidelijk. De PKK verweet Turkije onvoldoende werk te maken van het vredesproces. Er zijn geen garanties afgegeven en posities van de groep worden nog steeds gebombardeerd, zei de woordvoerder. Het is ook nog de vraag wat er gaat gebeuren met leden van de Koerdische Arbeiderspartij, die in meerdere landen staat aangemerkt als terreurorganisatie.

Uit berichtgeving in Turkse media komt naar voren dat PKK-aanhangers die geen misdrijven hebben gepleegd mogelijk naar Turkije kunnen terugkeren. Voor leiders zou ballingschap dreigen in Irak, waar de PKK ook bases heeft. De woordvoerder zei dat de groep daar bezwaar tegen maakt. „Echte vrede vereist integratie, geen verbanning.”