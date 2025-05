Bosma: presidium onderneemt geen actie om zaak-Arib

Het presidium hield dinsdagmiddag een extra vergadering. Dit was op verzoek van onder meer Gidi Markuszower, PVV-Kamerlid en lid van het presidium. Hij wil dat er gekeken wordt naar de rol van een andere oud-Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, in het onderzoek naar Arib.

Bosma wil eerst de uitspraak in die rechtszaak afwachten, voordat het presidium verdere actie onderneemt. „We nemen het zeer serieus, want het aanzien van de Kamer staat op het spel.” Aanleiding voor de extra presidiumvergadering is informatie die naar voren kwam in de strafzaak tegen een voormalig persvoorlichter. De rechter doet uitspraak op 12 juni.

De voormalig persvoorlichter van Bergkamp wordt verdacht van het lekken van een vertrouwelijk document naar de pers. Tijdens de inhoudelijke behandeling in de rechtbank Den Haag werd bekend dat deze woordvoerder, Sonja K. het stuk kreeg uit de mailbox van Bergkamp. K. ontkent dat zij de informatie, een advies over onderzoek naar het handelen van Arib in haar tijd als Kamervoorzitter, heeft gelekt naar dagblad NRC.

Het Openbaar Ministerie is niet bevoegd om onderzoek te doen naar het handelen van politici, dat is een taak voor de Hoge Raad. Op de rol van Bergkamp is dus in de rechtszaak niet verder ingegaan.