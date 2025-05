DNB: betaalmarkt te afhankelijk van niet-Europese aanbieders

„Nu gaan wij er gewoon vanuit dat die bedrijven een commercieel belang hebben om dat zo te laten en om goede dienstverlening aan ons te leveren”, stelt Knot voorop tijdens een persconferentie. „Maar je gaat je afvragen: is dat wel een gezonde afhankelijkheid? Of zouden we toch niet eens met een Europees alternatief daarvoor moeten komen?”

Datzelfde geldt voor clouddiensten. Nederlandse financiële instellingen zoals banken, maar ook het bedrijfsleven en de overheid zijn voor specifieke en belangrijke diensten grotendeels afhankelijk van Amerikaanse clouddienstaanbieders Amazon, Google en Microsoft. De IT van DNB zelf wordt ook voor een belangrijk deel verzorgd door „niet-Europese aanbieders”, zegt Knot.

De afhankelijkheid van Amerikaanse en andere niet-Europese digitale dienstverleners kan gezien de geopolitieke spanningen mogelijk worden ingezet als machtsmiddel, denkt DNB. Ook is er een verhoogde cyberdreiging voor de financiële sector, met name door meer aanvallen op belangrijke infrastructuur, zoals in de energie- en telecomsector.

„Je wilt niet nodeloos paniek gaan zaaien, maar ik vind wel dat je nu gedwongen bent om over dingen na te denken waar we tachtig jaar lang nooit over nadachten”, aldus Knot. Er zijn wel Europese alternatieven beschikbaar voor specifieke onderdelen van de digitale dienstverlening, maar een volledig pakket wordt slechts door een paar Amerikaanse dienstverleners aangeboden.

DNB wijst er in een dinsdag verschenen rapport ook op dat geopolitieke spanningen de effectiviteit van internationale organisaties, zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), verzwakken. Er is sprake van een „verharding van de onderlinge verhoudingen”, waardoor het binnen die samenwerkingsverbanden moeilijker wordt om tot consensus te komen. Knot benadrukt wel dat de Verenigde Staten „geen enkel voornemen” hebben om zich terug te trekken uit het IMF.