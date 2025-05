Qatar: niets vreemds aan schenken vliegtuig aan regering-Trump

Trump, die Qatar vorige week bezocht, heeft verheugd gereageerd op het aanbod voor een 747-8 die als Air Force One gebruikt zou kunnen worden. De VS sloten in 2018 een miljardendeal met Boeing om nieuwe presidentiële vliegtuigen te leveren, maar daar wacht Trump tot zijn ergernis nog steeds op. Hij heeft gezegd dat alleen een idioot het aanbod van de Golfstaat zou weigeren.

Politieke tegenstanders in de VS zijn het daar niet mee eens. De Democraten dienden een wetsvoorstel in om te voorkomen dat Trump het toestel uit Qatar in gebruik kan nemen.